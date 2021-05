Manca davvero poco all’Eurovision Song Contest 2021, che andrà in onda domani e il 20 maggio su Rai 4 e il 22 maggio su Rai Uno. I Maneskin hanno già fatto le prove e ieri si sono anche fatti vedere sul red carpet per rilasciare le prime interviste ai media internazionali. Ma il vero choc è che i ragazzi parlano inglese! Nessuna “cabesa che fa ciao” o “Ai opp” e quando ho sentito Damiano, Thomas, Ethan e Victoria rispondere in un buon inglese…



Victoria ha anche raccontato da dov’è nato il nome ‘Maneskin’.

“Sì il nome Maneskin non è una parola italiana. Questo perché io sono per metà danese. Quando abbiamo iniziato a suonare insieme dovevamo iscriverci ad una gara e serviva un nome. Quindi gli altri ragazzi mi chiesero di pensare ad una parola danese casuale, magari da cambiare in futuro. In realtà poi non abbiamo mai cambiato il nostro nome. Che cosa vuol dire? Significa ‘chiaro di luna’ in danese, ma non c’entra niente con noi”.

E volete un motivo in più per amare Damiano? Il ragazzo è un fan del pop e di Britney Spears!

“Siamo amici anche fuori dal contesto professionale. Diciamo che siamo come una famiglia, fratelli e sorelle. Il nostro genere preferito? Direi il pop. Se mi piace Britney Spears? Ma certo! Oops I Did It Again”.

I Maneskin verso la vittoria?

Sono in molti a credere che l’Italia quest’anno potrebbe trionfare all’Eurovision. Bokking.com ci ha messo al primo posto combinando i dati degli scommettitori a quelli delle votazioni dei viaggiatori.

1 Italia

2 Grecia

3 Malta

4 Croazia

5 Francia

6 Svizzera

7 Austria

8 Bulgaria

9 Polonia

10Serbia

