Prima il trionfo a Sanremo e poi quello all’Eurovision. Ed è stato proprio il concorso che si è tenuto a Rotterdam a regalare il successo internazionale ai Maneskin. Thomas, Ethan, Victoria e Damiano da mesi sono in tour promozionale in tutta Europa e ad ogni tappa hanno trovato migliaia di fan adoranti ad aspettarli. I loro pezzi sono ai vertici di tutte le classifiche europee e così il gruppo è ufficialmente diventato il fenomeno del momento.

A coronare questo successo però è arrivato un traguardo davvero importante e che va oltre i confini europei. Dopo giorni passati alla seconda posizione dietro ad Olivia Rodrigo nella Global Chart di Spotify, oggi i Maneskin sono primi! La loro Beggin’ è la canzone più ascoltata al mondo. Un vero record, perché è la prima volta che degli artisti italiani conquistano la vetta di una classifica così importante. E giusto per non farsi mancare nulla, i ragazzi sono presenti anche alla settima posizione con I Wanna Be Your Slave.

Spotify, dai Maneskin a Dua Lipa, la global chart.

1 Maneskin – Beggin

2 Olivia Rodrigo – good 4 u

3 Ed Sheeran – Bad Habits

4 Rauw Alejandro – Todo De Ti

5 Lil Nas – Montero

6 Bad Bunny – Yonaguni

7 Doja Cat – Kiss Me More

8 Maneskin – I Wanna Be Your Slave

9 J Balvin – Que Mas Pues?

10 Dua Lipa – Levitating

La reazione di Ethan e Victoria al primo posto nella Top 50 Globale.

I Maneskin con Beggin sono alla prima posizione della Top 50 globale su Spotify!

Io non ho più parole per esprimere la loro potenza pic.twitter.com/FIr6bIuG51 — ;ella 🥀 karma is a bitch (@ellavworld) July 4, 2021

Nella Top 50 Global di Spotify i Maneskin presenti nelle posizioni:

1 Beggin’

8 I wanna be your slave

36 Zitti e Buoni pic.twitter.com/z7E75XSi7L — 🗝 (@ju2tsaying) July 4, 2021