I Maneskin hanno deciso di scaricare la loro storica manager, Marta Donà, che ha annunciato la rottura via Twitter.

“Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi“.

Una rottura a tutti gli effetti non voluta dalla Donà, che nel proprio portfolio di artisti segue anche Francesca Michielin, Marco Mengoni ed Alessandro Cattelan, in procinto di debuttare su Rai Uno.

Come si legge su Envietable: “Marta Donà inizia a lavorare nel 2006 come addetta stampa e nel febbraio 2009 entra in Sony Music come press agent a fianco di artisti quali Marco Mengoni, J-Ax, Giovanni Allevi e Giusy Ferreri. Ricopre anche il ruolo di responsabile ufficio stampa degli artisti di X-factor per 3 anni consecutivi, dal 2009 al 2011. Nel marzo 2012 intraprende la carriera da manager creando l’azienda Latarma Management, anagramma del suo nome, di cui diventa Ceo“.

Al momento non è dato sapere se i Maneskin proseguiranno da soli o se si affiancheranno ad un altro manager.