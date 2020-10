Maneskin, Vent’anni: il nuovo singolo del gruppo di Damiano David, rivelazione di X Factor nel 2017.

Tutto pronto per il ritorno dei Maneskin. La band rivelazione di X Factor ormai tre edizioni fa ha annunciato il titolo e svelato altri dettagli sul proprio nuovo singolo. Stiamo parlando di Vent’anni, in arrivo in rotazione radiofonica e in tutti gli store digitali dal 30 ottobre. Ecco tutto quello che finora sappiamo sui nuovi progetti della band guidata da Damiano David.

Maneskin: il nuovo singolo è Vent’anni

Che il gruppo avrebbe lanciato un nuovo singolo il 30 ottobre era ormai risaputo da diverso tempo, ma a dieci giorni dall’uscita gli artisti hanno svelato anche il titolo e la copertina. Con Vent’anni inizia la nuova avventura discografica del gruppo romano, reduce dal successo straordinario del disco di debutto, Il ballo della vita.

Rispetto al recente passato, Vent’anni rappresenterà un cambiamento musicale per il gruppo, senza però mai snaturarsi. Il testo racconterà le sensazioni dei membri del gruppo, ventenni che vivono questo particolare momento con tante paure ma anche moltissime speranze per un domani che possa essere migliore. Ecco una piccola anticipazione:

Nuovo album per i Maneskin

Non conosciamo ancora molti dettagli sul prossimo lavoro discografico di Damiano David e compagni. Di certo, dopo il grandissimo successo del disco di debutto, l’attesa per la band di X Factor, una delle rivelazioni più importanti del talent tra gli artisti che non sono riusciti a vincere il programma, è ai massimi livelli. Ricordiamo infatti che Il ballo della vita, pubblicato nel 2018, ha conquistato due dischi di platino grazie anche al successo di singoli come Morirò da re, Torna a casa e Le parole lontane.