Dopo l’Eurovision i Maneskin hanno fatto il botto e Zitti e Buoni ha scalato le classifiche di mezzo mondo. Il pezzo della band italiana è tra i più ascoltati in UK, USA, Corea, Russia e tantissimi altri paesi. E sull’onda di questo grande successo i ragazzi sono stati intervistati dal Guardian.

Sullo storico quotidiano inglese Damiano ha parlato dello scandalo che l’ha travolto subito dopo la vittoria a Rotterdam.

“Penso che, se qualcuno non è particolarmente bravo, non c’è motivo di criticarlo. Quindi questa storia mi è suonata come: ‘Oh, i Maneskin sono troppo bravi, dobbiamo dire che stanno sniffando…’. So che non è bello essere così autocelebrativi, ma la verità è che ci siamo esibiti molto bene e avevano bisogno di screditarci.

Zitti e Buoni? È una nostra vecchia canzone, uno dei nostri primi brani in italiano. Era completamente diversa: era una ballata acustica voce e chitarra, ma non eravamo riusciti a trovare un ritornello convincente. Poi, dopo qualche anno, lo abbiamo riproposto grazie ad un riff composto da Thomas. Psssh! La magia è avvenuta”.

Thomas e Victoria hanno assicurato che il loro compagno non ha mai sniffato in vita sua: “Damiano beve birra a malapena. Sì, Damiano è proprio un nonno: va a letto alle 23 con la sua camomilla“.

Che poi questa difesa nemmeno serviva, visto che il test anti droga è risultato negativo. I rosiconi non meritano altre spiegazioni.

Non solo i Maneskin, il Guardian parla del rock italiano.

“Il pubblico inglese la ignora, ma c’è una tradizione rock italiana che va dalla band Premiata Forneria Marconi degli Anni ’70 ad artisti che negli Anni ’80 hanno riscosso anche il successo mainstream, come Vasco Rossi e Gianna Nannini. Nel 1979 Ivano Fossati passa dal prog-rock al cantautorato e scrive alcune raffinatissime canzoni per le dive italiane (fatevi un favore e ascoltate ‘Danza’), oltre a ‘La mia banda suona il rock’, una canzone che ha avuto un impatto enorme, per la critica, il pubblico e la cultura in Italia”.