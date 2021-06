Miley Cyrus è una fan dei Maneskin: la superstar americana ha dimostrato di apprezzare la band di Damiano David.

Miley Cyrus è una fan dei Maneskin. Fino a poco tempo fa poteva sembrare un’iperbole, ma ora ci sono le prove. Dopo l’incredibile exploit della band romana, capace in pochi mesi di trionfare al loro primo Festival di Sanremo e di conquistare l’Eurovision Song Contest 2021, riportandolo in Italia dopo ben 31 anni, arrivano attestazioni di stima da tutto il mondo. Anche dall’America. Anche da una super popstar come Miley Cyrus, la più rock delle stelle del pop americane.

Miley Cyrus fan dei Maneskin

Non è uno scherzo né un’iperbole. Damiano e compagni stanno facendo proseliti ovunque, sia tra i semplici fan che tra i colleghi più importanti. E negli ultimi giorni è spuntato anche un attestato di stima da parte della regina del pop rock a stelle e strisce.

Maneskin

A dimostrarlo è stato un following regalato dall’account ufficiale dell’ex Hannah Montana alla band di Zitti e buoni. Una benedizione social che ha scatenato l’euforia degli utenti, capaci di far volare in tendenza in Italia proprio Miley il 2 giugno. Tra l’altro, qualche tempo fa Damiano David aveva affermato di sognare una collaborazione con Miley. E chissà che non si possano aprire spiragli per il futuro. Di seguito il tweet che dimostra questa passione di Cyrus per la band:

Maneskin: continuano le polemiche in Francia

Mentre in tutto il mondo Damiano e compagni stanno conquistando fan e nuovi sostenitori, la Francia non si arrende e continua ad alimentare illazioni sulla presunta assunzione di droga in diretta televisiva da parte del cantante. E questo nonostante lo stesso artista si sia sottoposto a un test, risultato negativo. Ad ogni modo, i Maneskin hanno annunciato di non voler querelare nessuna testata d’Oltralpe che ha diffuso queste notizie false. Preferiscono andare avanti e gettare acqua sul fuoco per spegnere un caso che per loro non si è mai creato.