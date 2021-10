I Maneskin apriranno un concerto dei Rolling Stones: l’annuncio è arrivato durante l’ospitata della band romana al Jimmy Fallon Show.

Cosa c’entrano i Maneskin con i Rolling Stones? Fino a poco tempo fa avremmo risposto quasi nulla, se non il plateale tributo della copertina di Mammamia allo storico disco Sticky Fingers della band di Mick Jagger. Ma da adesso i due gruppi saranno accomunati da qualcosa di molto speciale: un concerto. Il 6 novembre Damiano David e compagni potranno avere l’onore di aprire un live degli Stones. L’annuncio è arrivato durante la loro storica ospitata al Jimmy Fallon Show: “Sono italiani e… apriranno per i Rolling Stones!“.

Maneskin

I Maneskin aprono per i Rolling Stones

Da X Factor a Sanremo, da Sanremo all’Eurovision, dall’Eurovision ai Rolling Stones. L’ascesa dei Maneskin appare davvero senza limiti e confini. La band, lanciata nel talent di Sky da Manuel Agnelli con uno storico secondo posto, nel 2021 sta vivendo un sogno infinito: ha prima vinto Sanremo al debutto, cosa non semplice per un gruppo rock, ha poi trionfato all’Eurovision, praticamente un’impresa.

Non contenti, i ragazzi sono diventati grandi protagonisti dei più grandi festival europei di musica rock, e hanno portato il loro nome ai primi posti nelle classifiche americane, fino a guadagnarsi il privilegio, perché di tale si deve parlare, di poter aprire per i Rolling Stones, forse la più grande live band della storia del rock. Prossimo passo la luna? No, ma magari una vittoria ai prossimi Mtv Europe Music Awards.

Maneskin al Tonight Show di Jimmy Fallon

La band romana è stata nella notte tra 26 e 27 ottobre per la prima volta protagonista un importante talk show americano, il Tonight Show di Jimmy Fallon. Un grande esordio per la nostra band in America. Nell’occasione, oltre ad essere annunciati come apertura del live dei Rolling Stones, si sono esibiti suonando il brano più amato della loro carriera negli States, la cover di Beggin’ dei Four Seasons.

Senza freni, Damiano e compagni saranno protagonisti anche di due concerti negli Stati Uniti in questo periodo: uno a New York, al Bowery Ballroom, e uno al Roxy Theatre di Los Angeles. I primi due live della loro carriera nel paese numero uno al mondo per l’industria musicale. Di seguito il video dell’esibizione al Tonight Show: