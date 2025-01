I Luoghi da Scoprire in Ogni Regione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito dettagli sul concorso per docenti della scuola d’infanzia e primaria, che si svolgerà da mercoledì 19 a venerdì 21 febbraio 2025. Le prove scritte si terranno in due turni giornalieri, con 36.772 candidati, equivalenti al numero di posti disponibili in ogni regione.

Le date di svolgimento sono: 19 febbraio, 20 febbraio e 21 febbraio 2025. Le operazioni di identificazione inizieranno alle 8:00 per il turno mattutino e alle 13:30 per il pomeridiano. Le informazioni specifiche sulle sedi d’esame saranno comunicate dagli Uffici Scolastici Regionali almeno 15 giorni prima delle prove, tramite il Portale Unico del reclutamento.

È importante che i partecipanti si presentino con un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale. La durata della prova scritta sarà di 100 minuti. Ogni regione ha una diversa distribuzione di posti, con specifiche per ruolo e specializzazione.

Ad esempio, in Lombardia ci sono 274 posti per la scuola d’infanzia e 945 per la primaria. In Emilia-Romagna, ci sono 51 posti per la scuola d’infanzia e 204 per la primaria. La Basilicata ha 8 posti per la scuola d’infanzia e 57 per la primaria. Alcune regioni, come la Campania e la Sicilia, non hanno posti disponibili.

In conclusione, il concorso rappresenta un’importante opportunità per gli aspiranti docenti e le informazioni dettagliate sono disponibili attraverso i canali ufficiali del Ministero.