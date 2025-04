I LUMINEERS in concerto stasera a Milano [Scaletta e Biglietti]

I Lumineers, band due volte nominata ai GRAMMY®, tornano in Italia per un’esclusiva esibizione il 27 aprile 2025. Wesley Schultz e Jeremiah Fraites si esibiranno all’Unipol Forum di Assago (MI), promettendo una serata ricca di successi e dell’energia live che li ha resi celebri nel mondo. Con 24 brani in cima alle classifiche e quattro album di successo — The Lumineers (2012), Cleopatra (2016), III (2019) e Brightside (2022) — sono una delle band più amate a livello internazionale. Il loro percorso è iniziato nei piccoli club, fino a raggiungere stadi iconici.

In attesa di un nuovo album previsto per il 2026, la band ha già pubblicato nel 2023 il loro primo album dal vivo, “Live From Wrigley Field”, registrato al leggendario stadio di Chicago durante il Brightside World Tour, raccogliendo oltre 41.000 spettatori.

La possibile scaletta del concerto include brani iconici come “Same Old Song”, “Flowers in Your Hair”, “Ho Hey”, “Ophelia”, e altri successi acclamati.

L’appuntamento è per domenica 27 aprile 2025 all’Unipol Forum di Assago. I biglietti sono disponibili online attraverso il loro sito ufficiale. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire la band sui social media.