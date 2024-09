I LUMINEERS in concerto a Milano il 27 aprile [Dettagli e Biglietti]

I Lumineers annunciano il loro ritorno in Italia con un concerto esclusivo fissato per il 27 aprile 2025 a Milano. Questo evento si svolgerà all’Unipol Forum di Assago, dove i fan potranno vivere un’esperienza unica. In attesa della pubblicazione del loro nuovo album, previsto per il prossimo anno, la band pubblicherà anche il loro primo album dal vivo, intitolato “Live From Wrigley Field”. Questo album, in uscita venerdì 27 settembre, sarà disponibile sia in formato vinile 3LP che digitale.

“Live From Wrigley Field” cattura l’essenza del concerto conclusivo del Brightside World Tour, che si è tenuto il 3 settembre 2022 nel famoso Wrigley Field di Chicago, un luogo iconico nella storia della musica. Questo concerto finale ha rappresentato un momento culminante per la band, e l’album offre un’ottima opportunità per i fan di rivivere l’atmosfera magica di quell’evento.

Per chi desidera partecipare all’evento di Milano, sono disponibili ulteriori informazioni e biglietti tramite il sito ufficiale dei Lumineers e i loro canali social. La band è molto attiva online, con una forte presenza su piattaforme come Facebook, Instagram e Twitter, dove gli appassionati possono seguire aggiornamenti e interagire con i membri della band.

Il concerto in Italia rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i fan, che avranno la possibilità di ascoltare dal vivo la musica della band, famosa per il suo sound folk-rock caratteristico. Con la pubblicazione imminente del nuovo album dal vivo, ci si aspetta che la band porti sul palco brani iconici e nuove interpretazioni che emozioneranno il pubblico.

Non resta che segnare la data sul calendario e prepararsi a un’indimenticabile serata di musica. I Lumineers continuano a conquistare il mondo con il loro stile unico e l’energia dei loro concerti, e il 27 aprile 2025 si preannuncia come un momento da non perdere per tutti gli appassionati della band e della musica in generale. Per acquistare i biglietti e ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito web ufficiale della band.