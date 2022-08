Concerti di Ferragosto 2022: tutti i live più interessanti in programma lunedì 15 agosto in Italia.

Non sai ancora cosa fare nel giorno di Ferragosto? Un live potrebbe essere la giusta soluzione. Di concerti in questo Ferragosto 2022 ne sono in programma davvero molti, e alcuni si primissimo livello. C’è spazio per i big della musica italiana, ma anche per qualche star internazionale. Mentre Madonna è appena arrivata a Noto per celebrare i suoi 63 anni, c’è infatti chi ne approfitta per fare tappa in Italia nell’ambito del suo tour. Scopriamo insieme i migliori appuntamenti da non perdere in questa splendida giornata.

Concerti Ferragosto 2022: i migliori

L’appuntamento più atteso di Ferragosto? Diciamo che pochi eventi fanno concorrenza al Red Valley Festival. Nella location straordinaria di Olbia, in Sardegna, è in programma infatti un concerto atteso da mesi e mesi. Sul palco saliranno i Pinguini Tattici Nucleari, che garantiscono sempre un grandissimo spettacolo. Ma l’attesa è tutta rivolta a un duo di rapper e amici che ha fatto la storia della musica hip hop in Italia.

Marracash e Fabri Fibra

A casa di Salmo ci sarà infatti spazio per un concerto straordinario di Marracash e Fabri Fibra, il King del rap italiano e il primo rapper in assoluto a portare le rime, quelle più dure, nel mainstream in Italia.

Gli altri concerti di Ferragosto

E per chi non è in Sardegna? Non c’è da preoccuparsi: nella penisola c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ad esempio chi si trova in Campania può fare un salto al Maco Festival. Nello scenario sontuoso della Clouds Arena Templi di Paestum ci sarà spazio per Coez, che è nato non molto lontano da qui.

Gli amanti della musica italiana anni Sessanta e Settanta potranno invece celebrare con i Nomadi sessant’anni della loro straordinaria storia, ricordando anche il grande Augusto Daolio, scomparso trent’anni fa. La band è attesa a Ferrara, al parco Coletta. E a proposito di gruppi rock, chi si trova in Umbria potrà assistere a una tappa del Summer Tour de Le Vibrazioni, al Comunale di Arrone.

Per chi ama le montagne e gli scenari suggestivi doppio appuntamento: in Piemonte, a Sportinia, è previsto in mattinata un concerto di Morgan; a Norcia, in Umbria, in serata ci sarà invece un live di Ron. E se, per chi si trova in Sicilia, l’appuntamento più suggestivo può essere quello di Pachino con Mario Venuti, in Calabria se hai voglia di ballare corri a Delianuova per l’ennesimo live di Shade in questa calda estate.

Chiudiamo con l’appuntamento internazionale di questa nostra rassegna ferragostana, e torniamo in Sardegna. A Nuoro, nell’ambito dell’Arabax Music Festival, è infatti in calendario una data del tour europeo del rapper 50 Cent, famoso per brani come In da Club, anticipato nell’occasione dal nostro Guè.