I Little Monsters in questi giorni se la sono presa con i Coldplay e li hanno accusati apertamente di aver scopiazzato l’era Chromatica di Lady Gaga.

Chromatica di Lady Gaga, come già sappiamo, è un pianeta immaginario dove inclusività e gentilezza regnano sovrane ed i colori predominanti sono proprio il rosa ed il viola. In questi giorni però anche i Coldplay hanno ipotizzato un loro pianeta, Kaotica, fatto di tanto rosa e di tanto viola.

La scorsa settimana i Coldplay hanno lanciato un nuovo sito chiamato AlienRadio.fm insieme ad un video con molti simboli rosa. Il nuovo singolo si intitola Higher Power ed il nuovo album, presumibilmente, Kaotica proprio come il loro pianeta. Vi suona familiare?

Dall’artwork ai simboli, passando per il colore, fino al concetto del pianeta: le somiglianze fra Chromatica e Kaotica effettivamente ci sono. I Coldplay si sono davvero ispirati al progetto di Lady Gaga?

Petition for @coldplay to publicly acknowledge Chromatica as the direct inspiration for their new album’s creative direction. pic.twitter.com/ZSM2Vx9AOe

So Lady Gaga spent 3+ years creating Chromatica just for Coldplay to come along and completely steal the idea of it. pic.twitter.com/FKVQuas4Rb

— My Name Is James (@_JamesGtfo) May 3, 2021