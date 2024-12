I lavoratori che sosterranno oneri maggiori e in che misura

La Manovra finanziaria, attualmente in discussione al Senato dopo l’approvazione della Camera, introduce un nuovo metodo di calcolo delle tasse per le auto aziendali assegnate come fringe benefit ai lavoratori a partire dal 2025. Le imposte per le vetture a combustione interna, come quelle alimentate a benzina e gasolio, aumenteranno, mentre quelle per le auto elettriche si ridurranno. La nuova normativa non si basa più sulle emissioni di CO2, ma sul tipo di alimentazione del veicolo. Questo cambiamento rappresenta un chiaro incentivo per l’elettrificazione delle flotte aziendali.

Il coefficiente utilizzato per calcolare la tassazione si abbasserà per le auto elettriche e ibride plug-in. Attualmente, il valore del coefficiente è crescente in base alle emissioni, mentre con la nuova Manovra diventerà fisso al 50% per tutte le auto a benzina, diesel e ibride. Per le auto full electric, il coefficiente scenderà al 10%, mentre per le vetture plug-in hybrid si fermerà al 20%. Inoltre, questa regola sarà retroattiva e si applicherà anche alle auto ordinate nel 2024.

Questa misura avrà ripercussioni significative sia per le aziende sia per i dipendenti. Si prevede un incremento del valore imponibile del benefit auto di circa 1.600 euro, corrispondente a un aumento del 67%. Un lavoratore che attualmente può dichiarare un fringe benefit di 2.250 euro lordi si troverà a dover contare su un valore di 3.750 euro, con un incremento di 125 euro lordi al mese. Di conseguenza, il contributo da versare all’Irpef aumenterà, rendendo le auto in fringe benefit sempre meno accessibili.

Nel complesso, la Manovra mira a spingere verso scelte più sostenibili, ma comporterà anche un adeguamento significativo dal punto di vista economico per gli utenti di questi veicoli aziendali. La misura rappresenta un cambiamento di paradigma nella tassazione delle auto aziendali, incentivando i veicoli a basse emissioni e penalizzando quelli tradizionali, nel tentativo di promuovere una mobilità più ecologica e responsabile.