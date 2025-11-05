I laghi artificiali da scoprire nel Trentino Alto Adige

Il Trentino Alto Adige, circondato dalle splendide Dolomiti e foreste secolari, è rinomato per i suoi laghi artificiali, autentici tesori di ingegneria e bellezza naturale. Questi bacini, originariamente creati per produrre energia o gestire risorse idriche, si sono trasformati in mete ideali per il turismo, gli sport acquatici e il relax. Con oltre 30 laghi artificiali in tutta la regione, ognuno di essi offre una storia e caratteristiche uniche.

Il Lago di Resia, famoso per il campanile sommerso di Curon, presenta una superficie di circa 6,6 km² e una profondità massima di 28 metri, attirando visitatori in ogni stagione. Il Lago di Santa Giustina è il più grande della zona, con 3,4 km² di superficie, noto per i suoi paesaggi suggestivi e attività acquatiche. Il Lago di Zoccolo, situato a 1.100 metri di altitudine, è ideale per escursioni e birdwatching, mentre il Lago di Fontana Bianca, a 1.872 metri, rientra tra le mete più tranquille per gli amanti della natura.

Nella Val di Non, i Laghi di Coredo e Tavon sono perfetti per passeggiate e picnic. Il Lago di Neves, a 1.850 metri, incanta con le sue acque smeraldo, ideale per escursioni. Per riconoscere i laghi naturali da quelli artificiali, è possibile osservare le sponde e le strutture circostanti: i laghi artificiali hanno generalmente forme regolari e dighe visibili.

Oltre ai laghi famosi, ci sono anche bacini meno noti, come il Lago di Cancano, il Lago di Fie’ e il Lago di Vernago, che offrono angoli di pace e opportunità di esplorazione. La regione, con i suoi paesaggi mozzafiato e città come Trento e Bolzano, è un luogo ideale per coloro che desiderano connettersi con la natura.

