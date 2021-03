Arriva il primo gioco di carte da tavolo dei Lacuna Coil, chiamato Horns Up!, in collaborazione con Labmusa Games.

Il Lacuna Coil hanno annunciato che rilasceranno un gioco da tavolo chiamato Horns Up!, in collaborazione con Labmusa Games. Rappresentando il primo gioco di carte della band gothic metal, Horns Up! si svolge in uno show dei Lacuna Coil, in cui ogni giocatore deve fare di tutto pur di essere il primo a raggiungere il palco. Il gioco sarà disponibile per il preordine alla fine di marzo, mentre le spedizioni partiranno da novembre 2021.

I Lacuna Coil hanno annunciato che lanceranno il loro gioco da tavolo ufficiale, intitolato Horns Up!, che – dicono – è stato ispirato dalla chiusura di tutti gli eventi musicali dal vivo, a causa della pandemia di Coronavirus.

Il post del gruppo:

Il gioco di carte del gruppo gothic metal italiano pone un obiettivo al giocatore, ossia quello di arrivare primo sul palco. Le vendite, che inizieranno il 26 marzo 2021, prevedono anche uno sconto – come si può leggere dal posto – nonché “gadget esclusivi in edizione limitata“. Le spedizioni saranno effettuate in tutto il globo.

Come nasce questo progetto ludico?

Descrivendo la storia di questo progetto, il game designer Tommi spiega a Kickstarter che “fino al mio 28esimo compleanno, non ho mai avuto un tetto sopra la testa durante le mie vacanze. Solo una tenda in un campeggio a un festival metal“.

“Questo è il luogo di nascita di Horns Up! Volevamo che questo gioco fosse il più simile possibile all’atmosfera vissuta durante un concerto metal: rumoroso, dove ti ammacchi un po’ ed esilarante!“

E aggiunge: “è stato sviluppato a quattro mani con i Lacuna Coil, ai quali abbiamo chiesto di svelarci le situazioni più strane ed eccitanti che hanno sperimentato durante i loro concerti in tutto il mondo. Il risultato dei loro racconti è un mazzo di carte molto… pesante“.