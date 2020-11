Il trio dei Jonas Brothers ha pubblicato una nuova canzone per Natale, intitolata I Need You Christmas, giusto in tempo per la festività.

I Jonas Brothers sono tornati con nuova musica. La band pop rock, composta dai fratelli Kevin, Joe e Nick Jonas, ha pubblicato una nuova canzone natalizia, intitolata I Need You Christmas. Questo brano è una canzone nostalgica che ripercorre i bei Natale del passato. I Jonas Brothers cantano della scomparsa di familiari e amici quest’anno. La copertina della canzone presenta una foto d’infanzia di Kevin, Joe e Nick a Natale.

I Jonas Brothers hanno pubblicato un nuovo singolo, intitolato I Need Your Christmas, proprio in vista del Natale. “Con un anno così folle, abbiamo davvero bisogno di qualcosa per cui guardare avanti…le vacanze sono un momento che ci unisce ed è qualcosa che ci porta gioia nei tempi più bui“, ha scritto la band.

Il video di I Need You Christmas:

“Per noi, questa canzone suscita ricordi di battaglie a palle di neve dell’infanzia e di trovare la collina più vicina alla slitta. Ci riporta a trascorrere del tempo con la famiglia che allestisce l’albero di Natale“, ha detto la band. “Spero che possa portare a voi ragazzi le stesse sensazioni di calore e felicità che la creazione ha portato a noi. Vi amiamo moltissimo ragazzi!“

I Need You Christmas è la prima nuova canzone della band da Five More Minutes, rilasciata a maggio. Il gruppo ha pubblicato il suo quinto album in studio, Happiness Begins, a giugno 2019. Negli ultimi tempi si è parlato molto di loro più che altro per la nascita della prima figlia di Joe Jonas e della moglie, l’attrice Sophie Turner.