I Jinjer in tour in Italia

I Jinjer tornano sui palchi europei con un tour che segna un nuovo capitolo della loro storia. Tra le date più attese c’è anche il ritorno in Italia, fissato per il 10 febbraio a Trezzo sull’Adda. Al centro dello show l’ultimo album, ‘Duel’, un titolo che richiama il confronto, la tensione ma soprattutto la dualità. La dualità si riflette non solo nella scrittura ma anche nella resa dal vivo e trova il suo punto di massima espressione nella voce di Tatiana Shmayluk.

La voce di Tatiana è un vero elemento compositivo: il suo registro eclettico, capace di passare dal growl più profondo a linee melodiche cristalline, guida i pezzi, dimostrando come il metal possa essere allo stesso tempo tecnico ed emotivo. Un equilibrio che la cantante incarna in modo disarmante e che ha contribuito a uno dei momenti più iconici della storia recente del metal, come il video di ‘Pisces’, diventato virale e capace di scatenare una reazione incredula da parte del pubblico.

Il tour segna anche l’introduzione di un nuovo stage setup, progettato con attenzione fin dall’estate. La cantante afferma che il lavoro meticoloso sulla scaletta è fondamentale, considerando diversi criteri come la durata, l’atmosfera e i BPM. La gestione vocale è anche importante, in quanto Tatiana cerca di non mettere due canzoni con un climax vocale molto intenso una dopo l’altra.

Il rapporto con l’Italia non è stato immediato per i Jinjer. Inizialmente, i concerti erano difficili, con pochissime persone presenti e un pubblico immobile e in silenzio. Tuttavia, qualcosa è cambiato e oggi i concerti in Italia sono tra i migliori in assoluto, con un pubblico pazzesco e migliaia di persone sotto il palco. La band ha sviluppato una coerenza artistica rigorosa, affinando uno stile che non si piega alle mode o agli algoritmi.

Tatiana afferma che il metal non debba essere una cosa rigida e che non le piace il gatekeeping. Il metal moderno è metal e il genere deve evolversi. La sua idea del metal è lontana dall’immaginario classico e si concentra su un’idea futuristica e cosmica, legata ai misteri della vita. L’obiettivo del tour è chiaro: far innamorare le persone di ‘Duel’ e far sì che resti nella loro testa.