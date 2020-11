In una delle ultime puntate dei Griffin andata in onda negli Stati Uniti (più precisamente la 6^ della 19^ stagione) uno storico personaggio che spesso appare, Bruce, ha fatto coming out sposando l’amato Jeffrey.

Il coming out, come raccontato fedelmente da Gay.it, è stato scritto alla “Griffin” maniera:

“Quando Meg non riesce a trovare un ragazzo per il ballo scolastico di fine anno Bruce accetta di iniziare a uscire con lei, con grande dispiacere del resto della famiglia Griffin. Perché tutti sanno che Bruce è “ovviamente gay“. Poiché Meg è Meg, si rifiuta di credere che Bruce sia tutt’altro che etero, e insiste per continuare a uscire con lui, con annessa pressione da parte dei genitori repubblicani di Bruce che vogliono che lui stia con una donna. Va a finire che i due si fidanzano! Ma la pagliacciata non dura a lungo, perché durante la cerimonia di nozze, (e dopo aver visto Jeffrey piangere a dirotto), Meg si rende finalmente conto di cosa stia succedendo, ovvero di come Bruce la stia sposando solo per ottenere l’approvazione dei suoi genitori. A quel punto Meg interrompe le nozze, in modo che Bruce e Jeffrey possano stare insieme, spingendo inoltre Bruce a dire la verità ai suoi genitori. Dopo anni di menzogne riesce così a dire, ad alta voce, “Sono gay!”.”

In Italia non sappiamo quando andrà in onda.

Ecco i video: