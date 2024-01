Con Jimmy Fallon, i Green Day hanno sorpreso i pendolari della metropolitana di New York con un concerto improvvisato.

Parte un suono di chitarra, il microfono è pronto: 1, 2, 3 e si parte! La voce di Billie esplode al centro della metropolitana del Rockefeller Center di New York, sorprendendo i viaggiatori a suon di musica. I Green Day si esibiscono a sorpresa con un live in collaborazione con il conduttore Jimmy Fallon, scatenando all’impazzata foto e riprese di un momento che difficilmente si ripeterà.

Concerto a sorpresa a New York

I Green Day si sono esibiti sulla banchina della stazione della metropolitana vicino al Rockefeller Center, insieme al conduttore televisivo Jimmy Fallon. E’ stato un evento sorprendente che ha sorpreso la folla di pendolari, che non avrebbe mai immaginato quel che stava succedendo.

Durante il breve concerto, assolutamente inaspettato, la band ha eseguito una serie di canzoni, tra cui una cover di “Feel Like Makin’ Love” dei Bad Company, “Basket Case”, “Look Ma, No Brains!”, “Rock And Roll All Nite” dei KISS, “Dilemma” e il celebre “American Idiot”.

La notizia della presenza della band nella stazione della metropolitana si è diffusa rapidamente su internet, attirando molti fan al Rockefeller Center. Molti di loro hanno condiviso video e foto dell’esibizione sui social media, esprimendo il loro entusiasmo per il mitico live.

Il prossimo concerto dei Green Day

In realtà, i Green Day si trovano attualmente a New York per un concerto all’Irving Plaza, previsto per domani – giovedì 18 gennaio – dove presenteranno dal vivo le canzoni del loro nuovo album “Saviors”, in uscita il 19 gennaio.

Andrew Trendell, nella sua recensione a quattro stelle per NME, ha scritto: “C’è una certa serendipità nel fatto che la band stia andando in tour per celebrare i 30 anni di ‘Dookie’ e i 20 anni di ‘American Idiot’ quest’estate”.

Le riprese del concerto improvvisato saranno trasmesse in “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, anche se non è ancora chiaro quando accadrà. Nonostante l’inaspettato concerto nella metropolitana, non è ancora chiaro se la band prevede di organizzare altri eventi simili in futuro.