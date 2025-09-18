21.4 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Spettacolo

I Grandi Festival: Venezia a Roma, cinema che incanta

Da StraNotizie
I Grandi Festival: Venezia a Roma, cinema che incanta

Dal 18 al 30 settembre 2025, Roma e diverse sale del Lazio ospiteranno la XXX edizione de “I Grandi Festival: Da Venezia a Roma e nel Lazio”. Questa rassegna cinematografica offre al pubblico l’opportunità di vedere in anteprima film che sono stati presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Quest’anno, la selezione include opere premiate, come “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, che ha ricevuto il Leone d’Oro, e “The Voice of Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, vincitore del Leone d’Argento e del Gran Premio della Giuria. Altri film in programma sono “The Sun Rises on Us All” di Cai Shangjun, che ha ottenuto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile, e “Il rapimento di Arabella” di Carolina Cavalli, premiato per la stessa categoria.

Inoltre, ci saranno titoli come “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi, “À pied d’œuvre” di Valérie Donzelli e molti altri. Le Giornate degli Autori rappresentano un’importante sezione della rassegna, con opere come “Anoche conquisté Tebas” di Gabriel Azorín, e “A Sad and Beautiful World” di Cyril Aris, vincitori di premi significativi.

La sezione “Orizzonti” presenta opere innovative e diversificate, tra cui “Mother” di Teona Strugar Mitevska e “Hiedra” di Ana Cristina Barragan, arricchendo ulteriormente il panorama cinematografico presentato.

Incontri con registi e autori arricchiranno le proiezioni, mentre il programma prevede eventi speciali e discussioni, inclusa un’iniziativa sull’Intelligenza Artificiale. Le proiezioni si terranno in numerose sale della capitale, affermando l’importanza del cinema come parte vitale della cultura locale.

Articolo precedente
Elon Musk e il pacchetto da miliardi: il dibattito in Italia
Articolo successivo
Salute mentale e resilienza nella diaspora indiana in UK
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.