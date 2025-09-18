I Grandi Festival: Venezia a Roma, cinema che incanta

Dal 18 al 30 settembre 2025, Roma e diverse sale del Lazio ospiteranno la XXX edizione de “I Grandi Festival: Da Venezia a Roma e nel Lazio”. Questa rassegna cinematografica offre al pubblico l’opportunità di vedere in anteprima film che sono stati presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Quest’anno, la selezione include opere premiate, come “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, che ha ricevuto il Leone d’Oro, e “The Voice of Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, vincitore del Leone d’Argento e del Gran Premio della Giuria. Altri film in programma sono “The Sun Rises on Us All” di Cai Shangjun, che ha ottenuto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile, e “Il rapimento di Arabella” di Carolina Cavalli, premiato per la stessa categoria.

Inoltre, ci saranno titoli come “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi, “À pied d’œuvre” di Valérie Donzelli e molti altri. Le Giornate degli Autori rappresentano un’importante sezione della rassegna, con opere come “Anoche conquisté Tebas” di Gabriel Azorín, e “A Sad and Beautiful World” di Cyril Aris, vincitori di premi significativi.

La sezione “Orizzonti” presenta opere innovative e diversificate, tra cui “Mother” di Teona Strugar Mitevska e “Hiedra” di Ana Cristina Barragan, arricchendo ulteriormente il panorama cinematografico presentato.

Incontri con registi e autori arricchiranno le proiezioni, mentre il programma prevede eventi speciali e discussioni, inclusa un’iniziativa sull’Intelligenza Artificiale. Le proiezioni si terranno in numerose sale della capitale, affermando l’importanza del cinema come parte vitale della cultura locale.