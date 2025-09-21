I Grandi Festival torna a Roma: cinema da Venezia in sala

Dal 18 al 30 settembre torna a Roma e nel Lazio la XXX edizione de “I Grandi Festival: Da Venezia a Roma e nel Lazio”. Questa rassegna offre al pubblico l’opportunità di vedere i film premiati alla Mostra del Cinema di Venezia. Promossa da ANEC Lazio, l’iniziativa rappresenta un importante ponte culturale tra Venezia e Roma, capace di attrarre gli spettatori da tre decenni.

Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio, sottolinea che trent’anni sono un traguardo significativo, nonché un invito a guardare al futuro. La rassegna continua a evolversi, mantenendo l’obiettivo di portare il cinema veneziano al pubblico romano e laziale.

Il programma di quest’anno include titoli premiati, come “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, Leone d’Oro al Miglior Film, e “The Voice of Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, vincitore del Leone d’Argento. Altri film di rilievo sono “The Sun Rises on Us All” di Cai Shangjun e “Il rapimento di Arabella” di Carolina Cavalli, oltre a opere di registi affermati come Gianfranco Rosi e Kathryn Bigelow.

Le proiezioni si svolgeranno in diverse sale storiche di Roma, come il Farnese e il Nuovo Olimpia, ma anche in cinema di tutta la regione, coprendo località come Trevignano Romano e Frascati. Questa iniziativa non solo rende accessibili opere di rilevanza internazionale, ma pone anche l’accento sul valore sociale delle sale cinematografiche, come evidenziato da Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

Insieme ai film, saranno presenti registi e interpreti che condivideranno dettagli sulla loro arte. Inoltre, il 21 settembre si terrà un convegno sull’Intelligenza Artificiale, con interventi di esperti del settore.

Leandro Pesci, che guida l’ANEC dal 2009, ripercorre una carriera iniziata come proiezionista, evidenziando le sfide del settore e l’importanza di riportare il pubblico nelle sale cinematografiche.