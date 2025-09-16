22.9 C
Da StraNotizie
I Grandi Festival: Cinema da Venezia a Roma e Lazio 2025

Dal 18 al 30 settembre 2025 torna a Roma e in diverse sale del Lazio la XXX edizione de I Grandi Festival: Da Venezia a Roma e nel Lazio, una rassegna cinematografica che offre al pubblico una selezione di film provenienti dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La programmazione include opere premiate e proposte delle sezioni parallele.

L’edizione 2025 presenta film che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali alla Biennale Cinema, tra cui Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, vincitore del Leone d’Oro, e The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, insignito del Leone d’Argento e del Gran Premio della Giuria. Tra i titoli in programma ci sono anche The Sun Rises on Us All di Cai Shangjun, premiato per la miglior interpretazione femminile, e Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, che ha ricevuto il Premio Orizzonti per l’interpretazione di Benedetta Porcaroli.

Le Giornate degli Autori presenteranno opere come Anoche conquisté Tebas di Gabriel Azorín, vincitore del Bisato d’Oro, e A Sad and Beautiful World di Cyril Aris, premiato dal pubblico. In questa sezione saranno proiettati anche film come Daroon-e Amir di Amir Azizi e Arkoudotrypa di Stergios Dinopoulos e Krysianna B. Papadakis.

La sezione Orizzonti offrirà innovazioni stilistiche con opere come Mother di Teona Strugar Mitevska e Milk Teeth di Mihai Mincan. La Settimana Internazionale della Critica presenterà il film Waking Hours e cortometraggi di giovani autori italiani.

Le proiezioni si terranno in vari cinema di Roma e del Lazio, tutte in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il costo del biglietto per singola proiezione è di € 7,00, con un abbonamento a 10 spettacoli disponibile a € 40,00. Maggiori dettagli si possono trovare sui siti ufficiali dedicati all’evento.

