I grandi e espressivi occhi del cane Toto osservano la padrona (VIDEO)

Un video su Instagram mostra quanto siano dolci e espressivi gli occhi di Toto, cane di razza Beagle, mentre osservano la padrona al lavoro.

L’esperienza di tutti i giorni ci dimostra che la comunicazione umana passa attraverso gli occhi. Ma siamo sicuri che il discorso valga solo per gli esseri umani? Un video condiviso sul canale social Instagram mostra quanto potente possa essere lo sguardo di un cane. Un cucciolo di razza Beagle, chiamato Toto, ha utilizzato il suo sguardo dolcissimo per comunicare con la sua padrona. La donna, infatti, stava lavorando seduta accanto al suo cane con un’espressione particolarmente assorta. L’atteggiamento della padrona ha fatto sentire trascurato il cucciolo, che ha cercato di attirare la sua attenzione. Il cane è riuscito a trovare il modo di comunicare con la donna, utilizzando un canale che potremmo erroneamente ritenere non del tutto convenzionale nella comunicazione tra animali e umani.

Come la comunicazione di un cane con la padrona può passare attraverso gli occhi

Il cane ha attirato l’attenzione della sua padrona utilizzando semplicemente lo sguardo. Il cucciolo non ha avuto bisogno di abbaiare né guaire per trasmettere il suo messaggio alla donna. Il video mostra come il piccolo Beagle abbia fissato a lungo la padrona, cambiando piano piano l’espressione dello sguardo fino a renderlo particolarmente espressivo. Con i suoi grandi e dolci occhi ha richiamato lo sguardo della ragazza.

Ti potrebbe interessare anche >>> Donna scopre che il cane gioca segretamente con qualcuno – VIDEO

Il cagnolino riesce così a farsi notare dalla donna, che lo guarda per capire se ha bisogno di qualcosa. Quando la padrona sembra rimettersi al lavoro, lo sguardo del Beagle diventa ancora più intenso, finché la donna non interrompe il suo lavoro per elargire al peloso amico l’amore e l’affetto richiestole. Solo quando viene riempito di carezze e abbracci, Toto sembra ritrovare la serenità e la gioia.

Ti potrebbe interessare anche >>> La curiosa scena di un cane e un delfino che giocano insieme – VIDEO

Per chi ha famigliarità con i cani il comportamento messo in atto da Toto potrebbe non aver sorpreso, dato che i nostri amici a quattro zampe ne combinano davvero di tutti i colori. Ma quello che sorprende è vedere come un atteggiamento ritenuto specifico degli esseri umani possa venire utilizzato anche dai cani. Forse è anche per questo, oltre alla dolcezza trasmessa da Toto, che il video condiviso su Instagram è riuscito a ottenere in pochissimi giorni quasi due milioni e mezzo di visualizzazioni. (Elisabetta Guglielmi)