I grandi della tv ricordano Papa Francesco: i loro post

La morte di Papa Francesco ha suscitato un grande dolore tra i credenti e non, portando molte personalità della televisione italiana a esprimere il loro dispiacere sui social. Eleonora Daniele ha annunciato la sua scomparsa in diretta, mentre altri hanno condiviso i loro messaggi su Instagram.

Simona Ventura ha ricordato Papa Francesco come “la rivoluzione” e “l’essenza di essere Cattolico”, chiedendo aiuto in un momento di solitudine. Barbara d’Urso ha condiviso una foto del Papa di spalle, definendolo “il Papa degli ultimi”. Carlo Conti ha postato una foto del suo incontro con Francesco, sottolineando che il Papa vivrà sempre nei nostri cuori. Antonella Clerici ha semplicemente ringraziato il Papa, mentre Gerry Scotti ha condiviso una foto senza commenti. Monica Setta ha riportato la notizia su Twitter. Amadeus ha aggiunto due emoji a una foto del Papa, esprimendo il suo affetto.

Mara Venier ha descritto la notizia come “bruttissima”, dicendo che il Papa era amato da tutti. Caterina Balivo ha notato la coincidenza della sua ascensione al cielo in un giorno particolare, mentre Silvia Toffanin ha espresso il suo dispiacere condividendo una foto dal profilo di Verissimo. Alessia Marcuzzi ha ricordato un momento significativo durante la pandemia, evidenziando l’impegno di Papa Francesco verso gli ultimi e i perseguitati.

Attualmente, non ci sono stati messaggi di condoglianze pubbliche da parte di Milly Carlucci, Alfonso Signorini, Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Fabio Fazio, ma questo non rappresenta un giudizio, ma una semplice osservazione. Tali messaggi potrebbero essere aggiornati in seguito.