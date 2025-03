I grandi comici negli ospedali

Il sorriso come cura è al centro di una proposta della Fondazione Guido Carli per istituire una Giornata del Buonumore. Questa iniziativa nasce per offrire momenti di spensieratezza nei reparti degli ospedali oncologici e nelle strutture per il disagio mentale, coinvolgendo i grandi comici italiani. L’idea è stata anticipata in vista della lezione dell’attore e regista Carlo Verdone, intitolata “Comicamente etici. Com’è cambiato l’umorismo dagli Anni ’80 ad oggi”, che si svolgerà l’11 marzo 2025 alla Luiss Guido Carli.

Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione, ha sottolineato i numeri allarmanti dei malati di cancro e dei disturbi mentali in Italia, evidenziando la necessità di affrontare questa sofferenza con tutte le risorse disponibili. La tradizione comica italiana può giocare un ruolo importante nel lenire il dolore e offrire speranza. La Fondazione ha già chiesto al Governo di candidare l’umorismo italiano a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco.

La Giornata nazionale del Buonumore, proposta da Liuzzo, prevede un protocollo d’intesa tra Governo, Regioni e Comuni, permettendo ai comici di collaborare per alleviare la sofferenza di chi è in difficoltà. La lezione di Verdone avrà anche ospiti di rilievo, tra cui il Prefetto di Roma e altre personalità della politica, dell’industria, e della cultura. L’evento attira oltre 400 spettatori, inclusi studenti e rappresentanti di istituzioni. La lezione è parte della stagione della Fondazione, che mira a tramandare l’eredità culturale e morale di Guido Carli, con un importante appuntamento previsto per il 9 maggio 2025, il Premio Guido Carli.