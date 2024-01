I grandi campioni, i grandi esseri umani sono tali perché hanno il potere di rim…

I grandi campioni, i grandi esseri umani sono tali perché hanno il potere di rimanere per sempre. Soprattutto le loro idee restano e continuano a germogliare. Questo si può sicuramente dire di #GianlucaVialli (Cremona, 1964 – Londra, 2023), calciatore, allenatore, dirigente e commentatore sportivo, che continua ad avere ancora tanto da offrirci, pensieri su cui riflettere. E proprio questo è il senso del suo nuovo libro, “Le cose importanti”, che uscirà domani 9 gennaio 2024, a un anno dalla sua scomparsa. 🗓️ Questa sera, alle 21:00, si terrà un evento benefico in ricordo, “My name is Luca. Ballata per Vialli”, presso il Teatro Carlo Felice di Genova. Evento ideato e promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro. I proventi del libro e dell’evento sostengono la Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus per il progetto MOMALS, monitoraggio e analisi multiomica della SLA, dei Centri Clinici NeMo di Milano e Arenzano (Ge).