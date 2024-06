I gorilla? Gli esseri umani credevano fossero dei mostri

I gorilla, che oggi conosciamo come i grandi primati delle foreste africane, erano un tempo considerati creature mitologiche, descritti come mostri simili agli umani. La loro esistenza rimase avvolta nel mistero fino al 1847.

Tutto cambiò quando il naturalista Thomas Savage scoprì dei resti di gorilla in Liberia e, con l’anatomista di Harvard Jeffries Wyman, formalizzò la descrizione della specie chiamandola Gorilla gorilla.

Non sono solo i gorilla a essere stati classificati come criptidi prima di diventare specie riconosciute. Il drago di Komodo, per esempio, era considerato una leggenda fino al 1910, quando fu catturato un esemplare vivo e portato al Bronx Zoo, ispirando perfino il classico cinematografico “King Kong”.

L’ornitorinco, con il suo aspetto bizzarro che ricorda un’anatra, una lontra e un castoro insieme, fu ritenuto un falso dagli scienziati europei del XVIII secolo, finché successive spedizioni non ne confermarono l’autenticità. Allo stesso modo, l’okapi, conosciuto come la giraffa delle foreste, era noto agli africani ma rimase un “unicorno africano” per gli europei fino al 1901, quando Sir Harry Johnston ne inviò un esemplare al British Museum.

Il calamaro gigante, che abita le profondità oceaniche, era a lungo ritenuto un mito. Solo nel 2004 si ottennero le prime immagini di un calamaro gigante vivo, confermandone finalmente l’esistenza. Altre creature, come il bondegezou della Papua Nuova Guinea, furono considerate spiriti mitologici fino agli anni ’80, quando furono fotografate e studiate come nuove specie.

Anche il canguro, oggi simbolo dell’Australia, fu descritto come un mostro dai primi esploratori europei, finché non fu osservato e catalogato durante i viaggi del Capitano Cook nel 1770.