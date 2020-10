The Voice Senior: giudici, quando inizia e tutti i dettagli sul nuovo talent show per ultrasessantenni condotto da Antonella Clerici.

Tutto pronto, o quasi. The Voice Senior sta prendendo forma giorno dopo giorno. Di cosa si tratta? Di una sorta di spin-off del talent che per sei edizioni ha emozionato (più o meno) il pubblico di Rai Due. Nell’ultima edizione, quella del 2019, a vincere era stata Carmen Pierri, giovanissima concorrente del team di Gigi D’Alessio. Da allora di lei si sono quasi perse le tracce.

Visto che la formula di The Voice continua a non convincere in Italia, nella sua versione classica, la Rai ha pensato di puntare su una versione Senior, con concorrenti ultrasessantenni, dirottata su Rai 1 e affidata a una regina della televisione come Antonella Clerici. Andiamo a scoprire chi saranno i giudici di questo programma che incuriosisce tutti.

The Voice Senior: i giudici

Cinque giudici per quattro squadre. I coach non sono necessariamente ultrasessantenni, anche se gli ‘over’ non mancano. Confermato Gigi D’Alessio, che a dimostrato di saperci fare nel ruolo di talent (e che è di casa alla Rai). Con lui c’è un suo grande amico, il rapper partenopeo Clementino, ma anche due artisti più amati dal pubblico nazionalpopolare di Rai 1: Loredana Bertè e Al Bano. Attenzione per, perché il Carrisi non sarà da solo: lo affiancherà la figlia Jasmine, che da poco ha debuttato nel mondo del rap.

Jasmine Carrisi e Al Bano

Quando inizia The Voice Senior?

Il nuovo programma prenderà il via nella seconda settimana di novembre e sarà guidato da Antonella Clerici. Va sottolineato che anche per Al Bano non è la prima volta sulle poltrone. Il cantante di Cellino San Marco aveva guidato infatti alla vittoria nella quinta edizione Maryam Tancredi. Di seguito la sua Blind Audition:

Per quanto riguarda Clementino e Loredana Bertè invece si tratterà di un debutto assoluto in questo talent e in generale nel ruolo di giudici in un talent. Anche se, va detto, più volte la Bertè è stata giudice speciale ad Amici di Maria De Filippi.