i giudici della nuova edizione

The Voice Senior 2023, giudici: chi saranno i protagonisti sulle sedie della nuova edizione del talent.

Tutto pronto, o quasi, per la nuova edizione di The Voice Senior. Il talent condotto da Antonella Clerici, dedicato ai cantanti over 60, pronti a conquistare un’ultima possibilità di successo grazie al loro talento, è stato confermato anche per la prossima edizione. Ovviamente, con qualche novità. Come anticipato da TvBlog, infatti, cambierà ancora la squadra dei giudici. Dopo Al Bano e Jasmine, sostituiti da Orietta Berti, nel 2023 avremo ancora nuovi volti seduti sulle celeberrime sedie.

The Voice Senior: chi sono i giudici

La terza edizione dello show, le cui riprese sarebbero già iniziate negli studi Rai di Milano, è condotta ancora una volta da Antonella Clerici, madrina e padrona di casa di uno dei programmi di maggior successo in casa Rai.

The Voice Senior

Confermatissimi anche in questa edizione tre giudici su quattro, e in particolare Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, veri mattatori delle scorse edizioni e in grado di mostrare un feeling incredibile. Non ci sarà invece Orietta Berti, opinionista del Grande Fratello Vip. A sostituirla, secondo TvBlog, ci saranno i Ricchi e Poveri, o meglio Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

Quando inizierà The Voice Senior 3: le date

Come abbiamo già anticipato, le riprese della terza stagione di The Voice sono già iniziate negli studi milanesi della Rai. La messa in onda delle nuove puntate è prevista però per il prossimo anno. La prima puntata sarà trasmessa venerdì 13 gennaio, di fatto nel primo venerdì dopo il rientro dalle vacanze di Natale.

Saranno sette le puntate del talent dedicato agli over 60, che si fermerà soltanto per una settimana, in particolare venerdì 10 febbraio, per fare spazio al Festival di Sanremo, che ha ovviamente la priorità nel palinsesto di casa Rai.