I Giudici Bloccano Dazi di Trump, Mercati in Festa!

I giudici federali hanno bloccato in modo inaspettato i dazi imposti da Trump, sostenendo che il presidente non ha il potere di introdurre unilateralmente tariffe commerciali. Questa decisione ha avuto un impatto positivo sui mercati finanziari.

Le borse europee hanno aperto in rialzo, con Milano in aumento dello 0,5%. Francoforte e Parigi hanno segnato guadagni maggiori, attestandosi intorno allo 0,9%, mentre Londra e Madrid si sono mosse appena sopra la parità. Anche le piazze asiatiche hanno registrato dati favorevoli: Tokyo ha guadagnato dell’1,8%. Tuttavia, Shanghai e Hong Kong hanno mostrato una crescita più contenuta a causa di timori legati alla deflazione e al rallentamento della crescita economica cinese. Bene Seul, in aumento dell’1,9%, trainata dai titoli tecnologici, in particolare dai produttori di chip che forniscono Nvidia, la quale ha recentemente riportato un fatturato record di 44 miliardi di dollari nel suo ultimo trimestre.

Un ulteriore segnale di ottimismo è rappresentato dall’aumento dei prezzi del petrolio, cresciuto di oltre un punto e mezzo. Il prezzo del petrolio WTI americano si avvicina ai 63 dollari al barile, mentre il Brent europeo supera i 66 dollari al barile.

Fonte: www.rainews.it