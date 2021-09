Tornano a riempirsi le piazze con i giovani, gli slogan e gli striscioni. Oggi nelle città italiane e in quasi tutto il mondo l’appuntamento è con “Friday for Future” la giornata di proteste per chiedere ai governi di agire sui cambiamenti climatici e sull’ambiente. Un movimento nato molto prima della pandemia grazie alla adesso diciottenne Greta Thumberg, la ragazzina attivista che all’epoca ha smosso coscienze e voglia di farsi sentire dai ragazzi del pianeta preoccupati per il loro futuro e per quello della terra.

A dare manforte ai manifestanti che da Roma a Milano, DaTorino a Napoli sono in piazza a fare le loro richieste anche il premier Draghi: “Dobbiamo agire ora, per tutelare il pianeta, la nostra economia e le generazioni future”: ha detto all’assemblea generale dell’Onu. “Negli ultimi anni sono stati spesso i giovani a essere portatori di cambiamento e a spingerci a fare di più. È nostro dovere ascoltarli perché saranno loro a ereditare il pianeta”, ha suggerito, ricordando che “la settimana prossima 400 giovani da tutto il mondo si incontreranno a Milano per formulare le loro proposte sul contrasto al cambiamento climatico.

I ragazzi stamattina a Torino si sono ritrovati in piazza Statuto . “Se mi bloccano il futuro, noi blocchiamo la citta’” urlano i manifestanti, molti dei quali tengono in mano dei cartelli. “+ eco – ego”, “Cop26, se non ora quando”, “Vogliamo invecchiare felicemente”. “Siamo etichettati come radical chic dal ministro Cingolani – dicono gli organizzatori – ma intanto i morti per le calamità estreme aumentano. Ci sentiamo presi in giro, ma sappiamo che dobbiamo essere noi giovani a cambiare la storia e invertire subito la rotta”.

Annunciano un grande sciopero per il 1° ottobre invece i giovani milanesi. E a capo ci sarà Greta Thumberg, ospite ambitissima da tutti. A raccontarlo è una delle portavoci dei Fridays for future Italia, Martina Comparelli, in strada insieme agli altri. “Al momento siamo più di 5mila. Alla pre-Cop26 a Milano – spiega – “non ci saremo, nessuno di noi entrerà. I Fff Italia sono stati totalmente ignorati da questo governo ma ci faremo sentire da fuori: il primo ottobre faremo un grande sciopero con Greta a Milano. Le nostre proposte ci sono da tempo, sono contenute nel documento ‘Ritorno al futuro, un Piano per ripartire”.