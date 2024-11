“I Giorni della Ricerca” di AIRC al Quirinale: un incontro tra scienza, speranza e impegno per la salute globale

Alla fine di ottobre, il Palazzo del Quirinale ha accolto “I Giorni della Ricerca” organizzati dalla Fondazione AIRC, un evento annuale volto a promuovere la ricerca oncologica e sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro. L’incontro ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di importanti figure del mondo della medicina e della ricerca.

Il Quirinale, simbolo della Repubblica Italiana, ha offerto una cornice solenne e adatta a un dibattito di grande importanza. Il Presidente Mattarella ha aperto i lavori, evidenziando i principi costituzionali legati alla ricerca, prevenzione e cura, considerati fondamentali nella lotta contro il cancro. Ha anche posto l’accento sulla necessità di ridurre le disuguaglianze territoriali che ostacolano l’accesso alle cure.

Orazio Schillaci, Ministro della Salute, ha espresso un forte impegno per la prevenzione e la diagnosi precoce, sottolineando l’importanza dei programmi di screening oncologici gratuiti. Ha annunciato l’intenzione di estendere lo screening per il tumore del polmone, definito tra i più aggressivi, evidenziando quanto sia cruciale investire nella ricerca per una sanità pubblica adeguata alle sfide future.

Andrea Sironi, presidente della Fondazione AIRC, ha fatto un appello ai Paesi europei affinché aumentino gli investimenti nella ricerca scientifica, auspicando che almeno il 3% del PIL venga destinato a questo settore. Ha evidenziato i successi ottenuti, con oltre duemila pubblicazioni scientifiche nel solo 2023, sottolineando il ruolo fondamentale di AIRC come punto di riferimento per i ricercatori italiani.

Anna Mondino, direttrice scientifica di AIRC, ha presentato i progressi nella ricerca oncologica, permettendo ora l’identificazione delle caratteristiche genetiche dei tumori e lo sviluppo di farmaci più mirati.

La cerimonia ha visto la consegna di premi AIRC da parte del Presidente Mattarella a diverse personalità e istituzioni per i loro contributi alla ricerca e sensibilizzazione sul cancro. Tra i premiati, il dottor Mario Paolo Colombo per il suo contributo all’onco-immunologia, Gianluigi Buffon per il suo impegno nella promozione della prevenzione attraverso lo sport, e la Famiglia Barilla per il loro costante impegno sociale. L’Istituto Comprensivo Piaget-Majorana e Penny Italia hanno ricevuto riconoscimenti per iniziative educative e promozionali.