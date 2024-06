I giganti sono realmente esistiti? Cerchiamo di fare chiarezza

Da sempre sono i protagonisti di miti, libri, film e videogiochi. Proprio per questo motivo la domanda è lecita: i giganti sono esistiti davvero? La risposta… non è per nulla scontata.

Come spesso accade, la risposta diretta è: dipende. Cosa intendiamo per “gigante”? Quale periodo storico prendiamo in considerazione?

Secondo il Guinness World Records ad esempio, la persona più alta mai registrata crebbe fino a 2,72 metri prima di morire all’età di 22 anni nel 1940, ed era Robert Wadlow. Un’altezza decisamente strabiliante.

Wadlow era ben al di sopra dell’attuale altezza media maschile degli Stati Uniti di circa 1,75 m e persino più alto di alcune interpretazioni delle descrizioni bibliche di Golia. Tuttavia, non c’era nulla di “magico” in Wadlow. La sua imponente statura, era infatti il risultato di una condizione medica.

“La maggior parte dei pazienti ‘giganti’ ha un problema con l’ormone della crescita. Questo è quello che aveva Robert Wadlow“, ha detto a Live Science Márta Korbonits, professoressa di endocrinologia alla Queen Mary University di Londra.

Korbonits ha osservato che la causa principale del gigantismo sono i livelli elevati di un ormone della crescita prodotto dalla ghiandola pituitaria nel cervello. Nella maggior parte dei casi, questi livelli elevati sono causati da un tumore benigno. Questo ci aiuta a comprendere anche perché sia così raro incontrarne uno.

Con i continui progressi della medicina, ora siamo in grado di rimuovere il tumore e usare farmaci per arrestare la crescita. Non bisogna infatti dimenticare che il gigantismo e il tumore mettono in serio pericolo la salute di una persona.

Tuttavia, alcune persone raggiungono altezze estreme senza una condizione medica nota. Un esempio? l’uomo più alto del mondo, Bao Xishun che è alto 2,36 m. Anche se guardare le Olimpiadi ti farà mangiare di più, non è il cibo ad essere determinante. Come ha affermato lo stesso Korbonits, probabilmente in questo caso entrano in gioco una serie di varianti genetiche che predispongono all’alta statura.

Volgendo invece uno sguardo al passato, è probabile che le persone estremamente alte siano sempre esistite. Il più antico caso conosciuto di gigantismo proviene dai presunti resti di un antico faraone egiziano alto circa 1,87 m.

“Da quando l’umanità esiste, abbiamo avuto queste malattie, quindi non c’è motivo per cui questi giganti non dovessero esistere nell’antico Egitto o in qualsiasi altro momento della storia umana“, ha detto Korbonits.

Pavel Grasgruber, ricercatore presso l’Università Masaryk di Brno, nella Repubblica Ceca, ha affermato che alcuni scheletri maschili della fase tarda della cultura gravettiana di circa 29.000 anni fa, si distinguono per la loro straordinaria altezza e hanno persino contribuito a ispirare miti sui giganti. Si stima che il più alto di questi sette scheletri, ritrovati nel sistema di grotte Grimaldi in Italia all’inizio del XX secolo, fosse alto 1,96 m.

“Considerate che al momento del ritrovamento di questi scheletri, l’altezza standard maschile in Europa era inferiore a 170 cm! Non c’è da stupirsi che queste persone dovessero sembrare dei ‘giganti’ agli scienziati dell’epoca“, ha detto Grasgruber in una e-mail.