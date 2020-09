Il Grande Fratello Vip questa domenica si è divertito a raccogliere in gran segreto le cattiverie che i gieffini hanno confessato nella social room.

“ALLERTA SOCIAL! Da questo momento i prossimi post che leggerete sui social di GFVIP saranno scritti in gran segreto dai nostri Vip”.

Ogni commento, infatti, è stato scritto da un concorrente del Grande Fratello Vip, riuscite a capire chi ha scritto cosa? Nel dubbio spill the tea!

Grande Fratello Vip, le cattiverie (in gran segreto) dei gieffini

Contro Franceska Pepe

Franceska sarebbe carino aspettarci negli orari dei pasti. Sai, c’è anche l’educazione… #GFVIP

Franceska: il corpo di Barbie con la testa di Ken. #GFVIP

Ancora non ho finito di contare le personalità ambigue di Franceska. #GFVIP

“Toc toc”… chi è? Sono Franceska! Quale delle 15??? #GFVIP

Contro Maria Teresa Ruta

Maria Teresa attenta a fare troppo il grillo parlante… ti ricordi com’è finita? #GFVIP

Maria Teresa: svalvolata a favore di camera? #GFVIP

Maria Teresa è una prezzemolina ogni minestra, in ogni discussione ci deve mettere sempre becco. #GFVIP

Svegliarsi la mattina con Maria Teresa Ruta che balla è tra le cose più traumatizzanti mai provate. #GFVIP

Contro Guenda Goria

Guenda, sii più rilassata e meno maestrina #goditilatuaetà

Guenda e lo specchio: una cosa sola. #GFVIP

Contro Adua Del Vesco

Basta con il finto perbenismo di Santa Adua. #GFVIP

Contro Fulvio Abbate

Dite a Fulvio che oltre alla cultura ci vuole anche un po’ di sana leggerezza. #GFVIP

Fulvio, quando parla con gli altri, fa pesare la sua cultura. A qualcuno può dare fastidio, sai? #GFVIP

Fulvio: la portineria del #GFVIP

Fulvio, la testa c’è, lo stile meno. #GFVIP

Contro Tommaso Zorzi

L’ipocondria di Zorzi ha stufato! #GFVIP

Contro Myriam Catania

Myriam è Courtney Love con il guardaroba di Anna tatangelo? #GFVIP

Regalate una gonna a Myriam. #GFVIP

Myriam, come su un palcoscenico, eccentricamente protagonista SEMPRE. #GFVIP

L’amore di Myriam per tutti mi infastidisce. Pensa di conoscermi ma non mi conosce affatto. #GFVIP

Contro Andrea Zelletta

Non vorrei essere una corteggiatrice di Andrea! Sono una donna, non il numero di un elenco! #GFVIP

Contro Francesco Oppini

Gli urli di Francesco Oppini sono un vero incubo disumano. #GFVIP

Non vorrei essere la mamma di… Francesco. Alba… siamo con te! #GFVIP

Contro Denis Dosio

Denis, il tigrotto della Malesia. Ogni tanto passa urlando e rompe le palle… per quale motivo?

Contro Patrizia De Blanck

Donna nobile, non dire mai a nessuno di fare silenzio se non sai farlo tu per prima… a buon intenditor. #GFVI

Patrizia, restituiscici tutto il cibo che hai nascosto in camera tua! #GFVIP

Contro Massimiliano Morra

Massimiliano lo preferivo nelle fiction. #GFVIP

Massimiliano butta la pietra e nasconde la mano. #GFVIP

Max se vuoi l’occhio di bue esci dall’ombra. #GFVIP