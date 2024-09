I Gieffini si fanno censurare dal Grande Fratello: Javier e Tommaso colpevoli

Quest’anno, il Grande Fratello è tornato a trasmettere in diretta 24 ore su 24, permettendo ai fan di seguire le avventure dei concorrenti, anche durante la notte. Tuttavia, un episodio particolare ha attirato l’attenzione durante il pomeriggio, quando alcuni gieffini hanno fatto scattare la censura. Un gruppo di concorrenti, tra cui Javier Martinez, Ilaria Galassi e Shalia Gatta, si è riunito per socializzare e la conversazione ha preso una piega piuttosto singolare.

Javier ha menzionato che gli uomini spesso mangiano ananas e bevono il suo succo per motivi specifici, suggerendo un significato particolare legato a questo alimento. Le ragazze, inizialmente spiazzate, hanno cercato di capire a cosa si riferisse: Ilaria ed Eleonora hanno dichiarato di non saperlo, mentre Yulia ha accennato che l’ananas “addolcisce”. A questo punto, Tommaso Franchi è intervenuto per chiarire, ma la regia ha immediatamente tolto l’audio prima che potesse completare la frase, poiché le sue parole non erano adatte alla fascia protetta.

Dopo qualche minuto, l’audio è stato ripristinato e si è sentito Jessica Morlacchi commentare l’abbondanza di succhi d’ananas a casa di Javier. Un’altra ragazza ha però esclamato qualcosa di più audace, facendo scattare una nuova censura e costringendo la regia a cambiare inquadratura, mostrando Luca Calvani che dormiva in camera.

Questo episodio ha messo in luce l’attenzione di Javier e Tommaso per l’alimentazione, in particolare per l’ananas. Molti utenti di Twitter hanno commentato la scena, sottolineando l’assurdità della censura riguardo a una conversazione innocente sull’alimentazione maschile. Alcuni hanno ironizzato sul fatto che non si possa nemmeno discutere dell’utilizzo del succo d’ananas senza incorrere nella censura, evidenziando la sensibilità della produzione del Grande Fratello su determinati argomenti.

In sintesi, il Grande Fratello continua a sorprendere i fan con episodi che portano a interazioni divertenti, ma anche a momenti di censura che sollevano interrogativi sul controllo dei contenuti. Il tema del succo d’ananas ha messo in evidenza la natura giocosa delle conversazioni tra i concorrenti, rivelando un lato più leggero e spensierato della loro esperienza nella casa.