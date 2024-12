I gieffini non sanno chi siano Eva Grimaldi e la Orlando: “Sono cantanti?”

Come anticipato, Alfonso Signorini ha introdotto nella casa del Grande Fratello tre nuovi concorrenti: Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Maxime Mbanda. Il conduttore ha evidenziato l’importanza di Eva e Stefania, menzionando che entrambe hanno avuto ruoli significativi in passate edizioni del reality. Ha notato che Stefania è stata una protagonista di una delle edizioni più amate del Grande Fratello Vip, mentre Eva ritorna dopo anni per riconquistare il suo posto, dopo aver incantato il pubblico con la sua carriera e il famoso legame con Gabriel Garko. Tuttavia, i membri attuali della casa non conoscono affatto chi siano queste due donne famose.

Dopo la puntata, alcuni concorrenti si sono riuniti in piscina per discutere delle nuove arrivate. Tommaso Franchi ha dichiarato di non conoscere Eva Grimaldi e ha chiesto spiegazioni, generando confusione tra i suoi compagni. Alfonso D’Apice ha ammesso di non sapere niente, mentre Shaila Gatta ha provato a indovinare la professione di Eva, suggerendo che fosse una cantante o un’attrice. Javier Martinez ha subito smentito questa idea, portando Shaila a cambiare varie ipotesi tra conduttrice e showgirl. Tommaso, preoccupato di sembrare ignorante, ha implorato il gruppo di abbassare la voce per non attirare l’attenzione e ha confermato di non aver mai visto né sentito parlare delle nuove gieffine.

Alfonso, chiudendo la discussione, ha confermato che le nuove arrivate provengono sicuramente dal mondo dello spettacolo, ma che è necessario informarsi meglio su di loro. Shaila, alla fine, ha fatto notare giustamente che Stefania è una cantante e ha insinuato che anche Eva faccia parte del settore musicale, evidenziando le incertezze e le confusione riguardanti le loro carriere nel mondo dello spettacolo, senza che i gieffini riuscissero a fare chiarezza.

Questa situazione mette in risalto la disparità tra il mondo dei concorrenti attuali e quello delle celebrità che hanno segnato momenti memorabili nelle edizioni passate del programma.