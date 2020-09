Quando ieri pomeriggio il Grande Fratello Vip ha chiesto ai gieffini di sparlare in gran segreto qualcuno ha definito Myriam Catania “una Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo”.

Il commento l’attrice e doppiatrice non l’ha preso bene, anche se ha ammesso di non sapere chi sia Anna Tatangelo.

“Anna Tatangelo mi sembra che sia una napoletana non estremamente elegante, no? Non ho presente Anna Tatangelo ma così a naso beh, non mi sembra molto elegante. Mi dispiace perché io ci tengo molto alla moda. Me la ricordo vagamente ha due pere così”.

Lacune anche per Stefania Orlando (che ha corretto il ‘napoletana’ di Myriam Catania con ‘Anna Tatangelo è romagnola’ per poi correggersi in ‘è di Sora’) e per Dayane Mello (che ha chiesto se fosse un’attrice).

L’unico a conoscerla bene sembrerebbe essere Andrea Zelletta che ha difeso la cantante sostenendo “è una bellissima donna e non è vero che non è elegante, anzi”.

“Anna Tatangelo”:

Perché è stata definita una “donna non estremamente elegante” da Myriam Catania al #GFVIP pic.twitter.com/F0MmYvNjKi — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 27, 2020

Al momento Anna Tatangelo non ha replicato.