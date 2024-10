I gesti non sono passati inosservati. Cosa sta succedendo?

Nella nuova edizione di “Amici”, si accende una rivalità tra due insegnanti, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, che ha suscitato un gran fermento tra i fan del programma. Alessandra Celentano, figura centrale del programma, e Deborah Lettieri, arrivata recentemente per sostituire Raimondo Todaro, hanno cominciato a scambiarsi frecciatine sui social network.

Le tensioni tra i membri del corpo docente non sono una novità ad “Amici”, dove i vari maestri di canto e ballo si confrontano spesso in modo acceso. Anche se in passato si sono avute altre rivalità note, come quella tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, la questione attuale sembra riguardare in particolare la dinamica tra Celentano e Lettieri. Deborah Lettieri ha chiarito sin da subito le sue posizioni e questa fermezza ha portato a piccoli screzi con Alessandra.

L’inizio della polemica è avvenuto dopo una convocazione delle ballerine da parte di Celentano, che ha chiesto loro di esibirsi in vari stili per una valutazione complessiva. Questa decisione ha infastidito Deborah, la quale ha affermato che Alessandra non avrebbe il diritto di comportarsi in quel modo. Lettieri ha sottolineato l’importanza di permettere a ciascun insegnante di valutare gli allievi secondo i propri criteri.

Il conflitto è spillato sui social media, dove Alessandra ha postato un commento su Instagram difendendo le sue scelte e affermando di sentirsi dalla parte del giusto, grazie alla sua onestà e competenza. Poco dopo, Deborah ha risposto, alimentando ulteriormente la discussione.

Queste interazioni non solo mettono in luce le divergenze tra le due insegnanti, ma anche la complessità delle dinamiche interne alla scuola. Ora, tutti gli occhi sono puntati sulla prossima puntata per vedere se questo scontro continuerà anche in diretta. Così, mentre le tensioni tra i docenti si intensificano, i fan del programma restano in attesa di ulteriori sviluppi, pronti a seguire la saga che coinvolge le due regine del conflitto a “Amici”.