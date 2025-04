I genitori di Mark Samson e il femminicidio di Ilaria Sula: il mistero della madre contrariata

Proseguono le indagini sul femminicidio di Ilaria Sula, uccisa da Mark Samson, un 23enne che ha confessato l’omicidio. Durante l’interrogatorio, Samson ha dichiarato di aver agito da solo, ma gli investigatori sospettano che i suoi genitori possano aver avuto un ruolo nell’occultamento del corpo e nella pulizia della scena del crimine. Attualmente, i genitori di Mark potrebbero essere indagati per concorso in omicidio e occultamento di cadavere.

Mark ha ammesso di aver colpito Ilaria a coltellate, gettando poi il suo corpo in un burrone dopo averlo riposto in una valigia. Ha negato, però, che l’azione fosse premeditata, giustificando il suo gesto con un attacco di gelosia scaturito dalla lettura di un messaggio sul cellulare della giovane. L’omicidio è avvenuto la notte del 25 marzo, al termine di una serata in cui Ilaria si trovava nella casa di Mark.

Secondo le indagini, è improbabile che Samson abbia potuto compiere tutto ciò senza che i suoi genitori si accorgessero di nulla, dato che si trovavano in casa in quel momento. I genitori hanno confermato di non aver udito nulla di strano, ma non sono stati in grado di chiarire con precisione la loro attività in quelle ore.

Inoltre, è emerso che la madre di Mark detestava Ilaria, temendo che potesse distrarlo dagli studi, un sentimento che aggiunge ulteriore complessità al caso. L’autopsia ha rivelato che Ilaria è morta per choc emorragico, dopo esser stata colpita tre volte, confermando la gravità dell’evento.