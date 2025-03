I gatti sono davvero un antistress? Uno studio rivela un dato incredibile

I gatti sono comunemente considerati animali capaci di alleviare lo stress, e studi scientifici supportano questa idea. Accarezzare un gatto, infatti, favorisce il rilascio di endorfine e riduce i livelli di cortisolo, portando a una diminuzione della pressione sanguigna e a un miglioramento dell’umore. Un articolo recentemente pubblicato su “Le Scienze” mette in luce l’effetto positivo delle fusa dei gatti sugli esseri umani. Le fusa non solo servono alla comunicazione tra gatti e con le persone, ma hanno anche la capacità di attenuare il dolore e ridurre il rischio di infarto e malattie cardiovascolari negli umani.

Quando un gatto fa le fusa, emette un suono prolungato che ha effetti benefici. Gli etologi hanno studiato questo comportamento e hanno scoperto che le fusa favoriscono le relazioni sociali e l’espressione delle emozioni. Inoltre, le vibrazioni prodotte dalle fusa agiscono come un vero e proprio allenamento autogeno, aiutando il gatto a medicarsi e alleviando il dolore. Queste vibrazioni contribuiscono anche a migliorare il benessere degli esseri umani, riducendo lo stress e migliorando la psiche.

I proprietari di gatti tendono a rimanere più calmi in situazioni stressanti rispetto a chi non ha animali. Uno studio dell’Università del Michigan evidenzia che la presenza di gatti e cani può ridurre il declino cognitivo negli anziani, mostrando risultati migliori nei test cognitivi per chi vive con un animale domestico. In sintesi, le fusa dei gatti si rivelano fondamentali per il benessere fisico, psichico e cognitivo delle persone.