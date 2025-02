I gatti amano bere dai rubinetti, ma allo stesso tempo odiano l’acqua.

I gatti hanno un rapporto complesso con l’acqua: amano bere dal rubinetto, ma odiano bagnarsi. Questo comportamento contraddittorio è dovuto alla loro evoluzione. I gatti domestici discendono da felini che vivevano in ambienti aridi, dove l’acqua era scarsa e quindi non hanno sviluppato un legame naturale con essa. La loro avversione per l’acqua è legata alla sensazione di freddo e umidità che provoca; invece, l’acqua del rubinetto, fresca e ossigenata, è più invitante rispetto a quella stagnante delle ciotole.

In aggiunta, la posizione rialzata del rubinetto facilita l’accesso all’acqua. La pelliccia dei gatti, progettata per proteggerli da temperature estreme, diventa pesante quando bagnata e richiede tempo per asciugarsi, rendendo quindi i gatti scomodi. Inoltre, bagnarsi può alterare il loro odore naturale, fondamentale per la loro identità e sicurezza, poiché li aiuta a riconoscersi e a difendersi dai predatori.

Infine, le esperienze personali di ciascun gatto con l’acqua influenzano profondamente il loro comportamento. Se un gatto ha subito spaventi o forzature legate all’acqua, tenderà a sviluppare una paura profonda. Al contrario, se un gatto ha avuto interazioni positive e giocose con l’acqua fin da piccolo, può giungere a sentirsi più a suo agio. Questi fattori, insieme alla curiosità per il suono del rubinetto che gocciola, rendono i gatti attratti dall’acqua corrente, mantenendo però una marcata avversione nei confronti del bagnarsi.