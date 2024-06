I futuri Re del Regno Unito al concerto di Taylor Swift a Londra: i video mentre ballano

Taylor Swift ha un pubblico trasversale e piace un po’ a tutti, grandi e piccini. E piace pure ai futuri Re del Regno Unito dato che sono andati a vederla a Londra durante il suo ultimo concerto. E non capita certo tutti i giorni di avere un Reale al proprio concerto.

William ha infatti portato i suoi figli George e Charlotte al concerto di Taylor Swift durante la tappa londinese del The Eras Tour ma, a giudicare dai video, è stato lui il primo a divertirsi scatenandosi sulle note di Shake It Off. Un ottimo modo per festeggiare il suo 42esimo compleanno.

🚨| Prince William vibing and dancing along to “Shake It Off” at Night 1 of Taylor Swift’s ‘The Eras Tour’ in London! #LondonTSTheErasTour pic.twitter.com/WYr5rG8DaL — The Eras Tour (@tswifterastour) June 22, 2024

I futuri Re del Regno Unito, prima del concerto, hanno avuto anche la possibilità di incontrare Taylor Swift nel camerino e di scattare alcune foto ricordo.

Taylor Swift taking a selfie with Prince William and his children. pic.twitter.com/MaMLiauHC0 — Pop Base (@PopBase) June 22, 2024

Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start 🇬🇧🇺🇸🤝 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VlD6V0PiEL — Taylor Swift (@taylorswift13) June 22, 2024

I futuri Re del Regno Unito al concerto di Taylor Swift, assente Kate Middleton

Grandi assenti al concerto Kate Middleton e il figlio più piccolo Louis. La futura Regina, che recentemente è apparsa sorridente in occasione della parata Trooping The Colour, si sta curando il cancro e probabilmente non se l’è sentita di presenziare anche al concerto. La sua assenza non ha però allarmato dato che era stata in qualche modo prevista da Antonio Caprarica, giornalista esperto della famiglia Reale.