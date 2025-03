I funerali di Eleonora Giorgi secondo le sue volontà: “Musica dei Pink Floyd”

I funerali di Eleonora Giorgi si svolgeranno a Roma, nella Chiesa degli Artisti, mercoledì 5 marzo alle ore 16. La notizia della scomparsa dell’attrice, avvenuta a causa di una lunga malattia, è stata annunciata dai suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, davanti alla clinica dove ha trascorso gli ultimi giorni. Andrea ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto, sottolineando che si tratta di un momento intimo, ma che chiunque desideri potrà unirsi a loro nella celebrazione. Eleonora ha affrontato la sua malattia con dignità e un sorriso, incoraggiando gli altri a fare lo stesso.

L’attrice aveva già manifestato le sue volontà riguardo ai funerali in un’intervista, delegando l’organizzazione a una cara amica e chiedendo che tutto fosse impeccabile. Aveva anche pensato a dettagli particolari per il suo ultimo saluto, tra cui una scelta musicale particolare. Eleonora desiderava che due canzoni, “A Whiter Shade of Pale” dei Procol Harum e “Wish You Were Here” dei Pink Floyd, accompagnassero la cerimonia, specificando che una dovesse suonare all’inizio e l’altra alla fine.

Dopo la sua scomparsa, vari colleghi e amici, tra cui Montesano, Pozzetto e De Sica, hanno ricordato con affetto Eleonora Giorgi, evidenziando la sua personalità e il suo talento. In concomitanza con la cerimonia, ci sono stati anche messaggi da parte di altre personalità del mondo dello spettacolo, i quali hanno espresso il loro cordoglio e le loro condoglianze per la famiglia in questo momento difficile.