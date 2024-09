I Friedkin stanno per acquistare l’Everton? Le voci sui proprietari della Roma interessati al club inglese

Mentre la Roma cerca di riprendersi da un inizio difficile in campionato, si intensificano le discussioni su un possibile acquisto dell’Everton da parte dei Friedkin, attuali proprietari del club giallorosso. In estate, Dan Friedkin aveva già avviato colloqui con la proprietà dell’Everton, ma aveva deciso di non procedere. Ora, secondo Bloomberg, ha rilanciato il suo interesse e la trattativa con Farhad Moshiri, detentore del 94% dell’Everton, potrebbe concludersi positivamente. Friedkin sembra essere in vantaggio rispetto a John Textor, un altro investitore americano, poiché Textor dovrebbe prima vendere la sua quota nel Crystal Palace per rispettare le regole sulla proprietà delle squadre di Premier League.

Attualmente, l’Everton si trova all’ultimo posto della classifica, con solo un punto in cinque partite, e deve affrontare significativi debiti che dovranno essere assunti dal futuro proprietario. Tuttavia, il club prevede di trasferirsi in un nuovo stadio da 53.000 posti il prossimo anno, il che potrebbe aumentare i ricavi.

Il recente esonero di Daniele De Rossi dalla Roma ha generato forti reazioni tra i tifosi, alcuni dei quali hanno rivolto insulti ai Friedkin tramite i social media. Le tensioni tra i tifosi della Roma e la proprietà americana sono aumentate, anche a causa della gestione dell’allenatore e delle performance della squadra.

A luglio, i Friedkin avevano comunicato che, dopo trattative esclusive, avevano deciso di non proseguire con l’acquisizione dell’Everton, sottolineando che entrambi i gruppi avrebbero dovuto esplorare opzioni alternative. Nonostante ciò, il dialogo rimane positivo, e i Friedkin si sono detti orgogliosi di aver contribuito alla costruzione del nuovo stadio dell’Everton.

Se i Friedkin dovessero concretizzare l’acquisto dell’Everton, si pone la questione delle conseguenze che questo potrebbe avere sul futuro della Roma. Si è speculato su una possibile diminuzione dell’impegno nella Roma, mentre sullo sfondo è pronta un’offerta da parte del Public Investment Fund dell’Arabia Saudita per entrare nel club giallorosso. Attualmente, si sta valutando se vendere l’intera società o solo una quota, con un costo stimato di oltre un miliardo di euro per far quadrare i conti.