I Friedkin hanno speso una marea di soldi, forse male

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha espresso le sue opinioni sugli investimenti della proprietà americana Friedkin nella conferenza stampa prima della partita contro il Venezia. Ha affermato che, nonostante i Friedkin abbiano investito 1,2 miliardi di euro, potrebbe essere necessario un ulteriore investimento per lo stadio. Ranieri ha sottolineato che il fair play finanziario influisce sugli stipendi e sui trasferimenti, limitando le possibilità di mercato della Roma. Ha evidenziato la necessità di aumentare le entrate e ridurre le uscite, sottolineando che per competere a livello europeo è cruciale migliorare i risultati nelle competizioni.

Ranieri ha menzionato che ci sono diversi giocatori, come Abraham e Calafiori, che possono generare introiti, ma ha avvertito che superare un certo tetto di spese non è raccomandabile. Ha aggiunto che, sebbene i Friedkin possano acquistare calciatori costosi, il pagamento degli stipendi richiede una gestione oculata del monte ingaggi. Il tecnico ha chiesto tempo per la nuova proprietà, sperando in un futuro migliore per la Roma.

Riguardo al momento della squadra dopo la sconfitta con il Como, Ranieri ha chiarito che non è stata prevista alcuna “rivoluzione” nella rosa. Ha evidenziato che se si desidera investire considerevolmente in un giocatore, è essenziale ridurre il monte ingaggi complessivo della squadra. La sua attenzione resta sulla gestione sostenibile delle finanze, essenziale per il futuro della Roma.