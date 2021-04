Il fratino torna a nidificare sulla costa barese. Nel tratto tra il canale Valenzano e il camping di San Giorgio, infatti, si sono schiuse alcune uova e tra gli scogli sono comparsi i pulli. Ad annunciarlo è l’assessore comunale all’Ambiente Pietro Petruzzelli, che ha pubblicato le immagini dei fratini appena nati.

La nidificazione del 2019 sulla costa barese

“Quella del fratino è una storia che mi emoziona sempre tanto – spiega – La sua presenza sul quel tratto di costa oltre ad essere conferma di ottima qualità dell’ambiente, ci ricorda sempre l’importanza di rispettare la natura e ciò che ci circonda”.

Bari, a Torre Quetta un’oasi per il fratino. La Lipu: “È in via di estinzione”



Non è la prima volta che accade, anzi. Già da qualche anno, il tratto di costa di San Giorgio è stato scelto dai fratini, che si sono spostati più a sud rispetto al passato. Ma, accanto allo stupore per la bellezza dell’avvenimento, è necessario anche pensare alla tutela degli animali, perché “il vero pericolo per il fratino e le sue uova è rappresentato dall’uomo e dagli altri animali”, ricorda l’assessore.

Il fratino a Torre Quetta nel 2019

“In giornata provvederemo a transennare la zona, insieme alla associazione LitorAli, per evitare che chi viene qui con il proprio cane possa involontariamente schiacciare le uova e arrecare un danno alla colonia di fratini. Se vedete delle transenne rispettatele perché non stanno lì per caso. La natura è meravigliosa, rispettiamola”.