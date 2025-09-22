I fratelli Rocca e il loro impero tra Milano e Argentina

I fratelli Rocca si posizionano tra i più ricchi d’Italia, secondo la classifica di Ener2Crowd. Paolo Rocca occupa il secondo posto con un patrimonio di 15,3 miliardi di dollari, mentre Gianfelice completa la top ten con 6 miliardi. Insieme, controllano un capitale di oltre 21 miliardi e gestiscono un vasto impero industriale e sanitario che si estende dall’Argentina fino a Milano.

L’ascendente della famiglia Rocca inizia nel 1946 quando Agostino Rocca, ingegnere, fonda in Argentina la Techint, multinazionale della siderurgia. Da questa azienda scaturiscono Tenaris, leader nella produzione di tubi senza saldatura per il settore energetico, e Ternium, colosso dell’acciaio sudamericano. In Italia, il loro impero si espande con il gruppo ospedaliero Humanitas, unendo industria, ricerca e sanità.

Gianfelice Rocca, laureato con lode in Fisica e con un PMD alla Harvard Business School, è presidente del Gruppo Techint e dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, oggi centro europeo di ricerca e didattica. Attivo in Confindustria, ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di presidente di Assolombarda. La sua sensibilità sociale si riflette nelle fondazioni di famiglia.

Paolo Rocca, presidente e CEO di Tenaris, è nato a Milano ed ha guidato l’azienda verso una presenza in oltre 30 paesi, con più di 25.000 dipendenti. La sua filosofia imprenditoriale punta sull’allineamento tra azionisti e comunità locali, rafforzando l’impegno globale di Techint.

L’interesse della famiglia si estende alla sanità con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, un centro di ricerca e innovazione sanitaria che include strutture come Humanitas Gavazzeni di Bergamo.

Oggi, i fratelli Rocca gestiscono un impero diversificato che comprende acciaio, sanità, infrastrutture, energia e real estate, influenzando profondamente cultura, istruzione e industria sia in Italia che all’estero.