La band pubblicherà l’album, intitolato Hail Satin, con l’alter ego disco che si sono scelti: The Dee Gees.

Il 17 luglio, i Dee Gees, alias Foo Fighters, pubblicheranno Hail Satin in vinile come esclusiva del Record Store Day. Hail Satin dei Dee Gees contiene cinque cover dei Bee Gees sul lato A e le performance live in studio dei Foo Fighters di cinque tracce estratte da Medicine At Midnight sul lato B. Tutte e 10 le canzoni sono state realizzate presso lo Studio 606 di Dave Grohl a Northridge, in California. I compagni di band di Grohl – Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee – hanno realizzato cover dei classici dei Bee Gees, come You Should Be Dancing, Night Fever, Tragedy, More Than A Woman e Shadow Dancing.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/foofighters

I Foo Fighters: in arrivo un album di cover dei Bee Gees

I Foo Fighters hanno attinto al materiale del loro ultimo album, Medicine At Midnight, uscito a febbraio, per completare Hail Satin, un album contenente diverse cover di alcuni dei brani dei Bee Gees. Il tutto pubblicato sotto il nome di Dee Gees. Il sestetto ha lavorato su cinque delle prime sei tracce dell’LP dal vivo al fine di includerle nel nuovo album. L’annuncio della band in un post su Instagram:

I Foo Fighters suoneranno al Madison Square Garden di New York City domenica sera, mettendo in calendario il primo spettacolo in un’arena della città dalla chiusura imposta a causa della pandemia del COVID-19 dello scorso anno. Questo è anche il calcio d’inizio del tour del 26° anniversario della band, che includerà la loro presenza in festival e una manciata di date da headliner.

La tracklist di Hail Satin

Di seguito, vi elenchiamo tutti i brani che fanno parte di Hail Satin e che sono stati suddivisi sul Lato A e sul Lato B del vinile.

Lato A – The Dee Gees

You Should Be Dancing

Night Fever

Tragedy

Shadow Dancing

More Than A Woman

Side B – Live At 606

Making A Fire

Shame Shame

Waiting On A War

No Son Of Mine

Cloudspotter