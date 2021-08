Con parte degli 11 milioni di euro raccolti con l’ultimo investimento a inizio agosto, i fondatori della startup italo-americana Entando hanno deciso di realizzare un progetto ambizioso: fare di Cagliari il polo di ricerca e sviluppo della tecnologia più usata dalle imprese per costruire i loro applicativi.

Walter Ambu e Paul Hinz hanno concepito Entando, che in sardo sta più o meno a metà strada fra l’americano The next big thing e l’italiano Guardare al futuro, nel 2014 durante una passeggiata fra le montagne e un anno dopo l’azienda è stata inserita nella lista dei cool vendor nel web computing da Gartner. I due si sono conosciuti tramite LinkedIn e hanno trascorso tutta l’escursione a discutere di come la tecnologia avrebbe risposto alla crescente domanda di riduzione dei tempi e dei costi di sviluppo delle applicazioni aziendali in un mondo che si evolve a ritmo sempre crescente. Oggi si stima che entro il 2026 il 65% delle applicazioni aziendali saranno costruite su piattaforme come quella sviluppata da Entando: “Abbiamo scelto Cagliari perché la Sardegna offre una qualità della vita molto superiore a quella della Silicon Valley – ci hanno spiegato i fondatori di Entando – Questo ci permette di aggregare persone fortemente motivate e che come noi vogliono cambiare la storia del software industriale. Siamo una startup di nuova generazione, una di quelle che non vogliono stare nella Valley. Non pensiamo a exit o quotazione, ma vogliamo cambiare il mercato”.

Intervista

L’azienda oggi ha 50 dipendenti e conta di superare il centinaio entro fine anno: “Non abbiamo un ufficio centrale, anche se legalmente abbiamo sede a San Diego. Il nostro team è totalmente distribuito”. Entando sviluppa una piattaforma basata su Kubertenes, un software open-source sviluppato da Google che consente di automatizzare il processo di rilascio di applicazioni e aggiornamenti, controllarne la scalabilità e gestire i contenitori dei microservizi con cui vengono create le applicazioni moderne. La piattaforma consente ai system integrator come Adecco di creare cataloghi di componenti che vengono poi combinate fra di loro per sviluppare l’applicazione necessaria al cliente finale.

Il mercato del cosiddetto intelligent composable business è entrato nel vivo con la sua introduzione fra i top trend tecnologici strategici per il 2021 da parte di Gartner. I principali concorrenti di Entando sono Novulo e Code Architechts, che però hanno sviluppato prima un catalogo proprietario e poi la piattaforma: “Due anni fa abbiamo iniziato a pensare a una nuova piattaforma come evoluzione del nostro iniziale prodotto e l’abbiamo rilasciata a gennaio di quest’anno. Siamo stati fortunati perché Gartner a fine 2020 ha definito questo nuovo mercato uno dei top strategic technology trend del 2021 e noi ci siamo trovati a essere fra i primi operatori”. Secondo Gartner, nel prossimo futuro le aziende dovranno essere in grado di adattarsi e riorganizzarsi velocemente a seconda delle contingenze e questo richiede una struttura modulare, anche dal punto di vista tecnologico. In questo scenario, Entando punta a diventare la più grande piattaforma per componenti basati su Kubertenes, nella convinzione che fornire alle aziende la capacità di costruire applicazioni cloud-native con componenti riutilizzabili e modulari sia la risposta alla richiesta di un mercato in sempre più rapida evoluzione.

Pur essendo un’azienda italo-americana, Entando non ha fra gli investitori venture capital statunitensi: l’ultimo round è stata guidato da United Ventures e partecipato da Vertis, che aveva già investito in precedenza unendosi a Gellify, iStarter e TechItalia:Lab. L’Italia è stata fin da subito il posto dove fare product-market fit e sviluppare il prodotto. Oggi Entando ha una cinquantina di clienti fra cui l’Esercito italiano, Poste, il ministero della Giustizia, Octotelematics e realtà internazionali come Red Hat e Sharemine. Nell’ultimo anno è cresciuta del 100%, e altrettanto ha intenzione di fare nel corso di questo: “I venditori in Italia hanno molte più competenze tecnologiche che in altri Paesi – ha spiegato Hinz, che in passato ha lavorato anche per Red Hat – Questo ci permette di parlare di tecnologia, e per noi è un grande vantaggio”.

Per conquistare il mercato occorrerà espandersi ancora di più e Ambu e Hinz stanno già pensando a un round C con investitori internazionali, senza però dimenticare gli italiani che li hanno aiutati a muovere i primi passi: “È stato un vantaggio avere investitori italiani, e se facessi una nuova azienda ricomincerei da qui – ci ha detto Hinz – L’Italia è un ottimo mercato per una startup che deve fare product-market fit. Ci sono persone molto competenti, un’ottima community di investitori e si tratta di un mercato ancora giovane in cui le aziende stanno iniziando a guardare alla tecnologia con molto interesse e non c’è ancora la concorrenza che si trova in America, Inghilterra o Germania”.