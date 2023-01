I follower dei Donnalisi furiosi con Signorini per un suo movimento sospetto

Alfonso Signorini è un giornalista, un direttore, un professore universitario, un autore, un conduttore e un tiktoker con tantissimi follower, ma una cosa è certa: i social non li sa usare. Non nel modo corretto, almeno.

Alfonso Signorini su TikTok è tutto ciò che vorrai vedere oggi https://t.co/rt5YXMfoWV #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 6, 2023

Facebook non lo bazzica, su Twitter ci sta poco, Instagram lo usa come qualsiasi boomer. Per questo motivo i suoi like ai vari post sono da prendere con le pinze, eppure quello che ha messo ieri ha scatenato un bel trambusto mediatico.

I movimenti social del conduttore sono stati infatti adocchiati dai follower dei Donnalisi che lo hanno accusato di essere contro Antonella Fiordelisi. Questo perché il conduttore ha messo un mi piace a un video in cui Edoardo dà della falsa ad Antonella.

I follower di Antonella e Nikita contro Signorini

Lo screen incriminato ha fatto il giro del web e i follower dei Donnalisi hanno già impugnato i forconi. Qualcuno si sarebbe anche accorto che gli unici like contro qualcuno sarebbero stati messi dal conduttore esclusivamente contro la già citata Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Ho guardato i post pubblicati negli ultimi 10 gg sulla pagina IG del #gfvip

Sono parecchi e ci sono una manciata di like di #Signorini, per lo più su post generici/divertenti.

Gli unici due like su post di “posizionamento” sono contro Anto e Nikita #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/p6Nu8z7Rqb — Il prete per Basciano (@trashcringehot) January 28, 2023

Alfonso Signorini probabilmente – come qualsiasi boomer che si affaccia sui social – avrà messo like a caso solo perché ha visto che entrambi i contenuti erano stati pubblicati dalla pagina del Grande Fratello Vip. Non credo affatto che ci sia una crociata interna contro la Fiordelisi o la Pelizon.